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+7 (812) 340 3333
Кушелевская дорога, дом 3к8
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Профессиональная гигиена полости рта, перед имплантацией - бесплатно!
32850
р.
Профессиональная гигиена включает в себя:
1. Осмотр. 2. Ультразвукавая чистка. 3. Air-Flow. 4. Полировка. 5. Покрытие фторлаком.

Установка импланта влючает в себя:
1. Консультацию. 2. Составление плана. 3. Анестезия. 4. Установка имплантата. 5. Наложение швов. 6. Контрольный осмотр - снятие швов.
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Скидка на Vector Paro
15 000
р.
18 000
р.
Вся полость рта: 15000 рублей, вместо 18000 рублей!

Новейший и уникальный ультразвуковой прибор для пародонтологии - Vector Paro.
Профилактика и терапия заболеваний пародонта.
Устранение воспалительных явлений после имплантации.
Поддерживающие процедуры, после установки ортопедических конструкций.
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График работы на праздниках
Уважаемые пациенты! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Если собираетесь к нам на лечение, то просим учитывать график работы в период с 30 декабря по 7 января. Нерабочие дни:
  • 31 декабря
  • 1 января
  • 2 января
  • 7 января
Остальные дни работаем по обычному графику.

Центр стоматологии Сайдент

Cтоматологические услуги от опытных специалистов.
Новейшее и современное оборудование.
Разные форматы оплаты со скидками и рассрочками.
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О центре Сайдент

Наша клиника оказывает все виды стоматологических услуг. Лечение по острой боли, удаление, лечение зубов, лечение кариеса и каналов, коронки за 1 визит , имплантация, ортодонтическое лечение на брекет-системах и элайнерах, есть детский приём.

Центр работает более 5 лет (открылся в 2017 году)/ Все оборудование у нас новое и самое современное. Наши врачи имеют множество сертификатов и многолетний опыт (более 10 лет).

Используем только качественные специализированные материалы проверенные долгосрочными стабильными результатами. В процессе лечения стремимся сохранять зубы или заменять их на искусственные максимально незаметно.

На консультации врач проведёт осмотр, расскажет какие процедуры нужно провести в первую очередь и рассчитает стоимость лечения. Записаться можно любым удобным способом.
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Наши преимущества
Современное оборудование
В нашей клинике используется самое новое оборудование, закупленное в 2017 году.
В том числе продвинутая система Fona My Crown
Квалифицированный персонал
Наши специалисты имеют высшее профессиональное образование и высокую квалификацию, которую постоянно повышают
Гарантия качества
Клиника предоставляет гарантию на все виды работ,
в том числе 3 года на систему CAD/CAM
Гибкая система оплаты
В некоторых случаях можем предоставить стоматологические услуги в рассрочку.
А также скидки для льготных категорий граждан
Наши услуги
Мы предлагаем нашим пациентам все виды эстетической
и лечебной стоматологии
Профилактика и гигиена
Имплантация
и хирургическая стоматология
Терапевтическое и эндодонтическое лечение
Ортодонтия — исправление прикуса брекетами
Детская стоматология
Ортопедия
Отбеливание зубов
Профессиональная чистка
Записаться на консультацию
Цены на наши услуги
Мы не собираемся обещать ультра-низкие цены и супер-скидки. Цены на наши услуги немного ниже среднего по городу.
Это позволяет нам не отпугивать пациентов и обеспечивать
их качественным лечением
Цены на все услуги и материалы
Специалисты центра Сайдент
В команде наших врачей есть специалисты
всех направлений стоматологии
Эльчин Аббасов
Руководитель, стоматолог ортопед, хирург, имплантолог
Ольга Мякшина
Ортодонт
Ирина Голубева
Врач-стоматолог, терапевт
Александра Радченко
Врач-стоматолог, терапевт, хирург
Познакомиться со всеми специалистами
В сфере стоматологии очень важны положительная репутация и хорошие отзывы. Поэтому мы работаем так, чтобы наши пациенты были довольны и рекомендовали нас свои близким и друзьям. Мы собираем мнения наших пациентов и стремимся стать лучше.
Эльчин Аббасов
Руководитель клиники "Сайдент"
Отзывы наших пациентов
Мы рады отзывам о работе нашей клиники и врачей! Поэтому объявляем акцию: оставьте отзыв о нашей работе и получите скидку в 500 на следующее посещение клиники!
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Фотогалерея нашего центра
Мы хотим быть ближе к нашим пациентам. Здесь размещены фотографии наших помещений и рабочей обстановки центра.
Так вы можете узнать нас лучше