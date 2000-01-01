Профессиональная гигиена полости рта, перед имплантацией - бесплатно!
32850
р.
Профессиональная гигиена включает в себя: 1. Осмотр. 2. Ультразвукавая чистка. 3. Air-Flow. 4. Полировка. 5. Покрытие фторлаком.
Установка импланта влючает в себя: 1. Консультацию. 2. Составление плана. 3. Анестезия. 4. Установка имплантата. 5. Наложение швов. 6. Контрольный осмотр - снятие швов.
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15 000
р.
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Вся полость рта: 15000 рублей, вместо 18000 рублей!
Новейший и уникальный ультразвуковой прибор для пародонтологии - Vector Paro. Профилактика и терапия заболеваний пародонта. Устранение воспалительных явлений после имплантации. Поддерживающие процедуры, после установки ортопедических конструкций.
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График работы на праздниках
Уважаемые пациенты! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Если собираетесь к нам на лечение, то просим учитывать график работы в период с 30 декабря по 7 января. Нерабочие дни:
31 декабря
1 января
2 января
7 января
Остальные дни работаем по обычному графику.
Центр стоматологии Сайдент
Cтоматологические услуги от опытных специалистов. Новейшее и современное оборудование. Разные форматы оплаты со скидками и рассрочками.
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О центре Сайдент
Наша клиника оказывает все виды стоматологических услуг. Лечение по острой боли, удаление, лечение зубов, лечение кариеса и каналов, коронки за 1 визит , имплантация, ортодонтическое лечение на брекет-системах и элайнерах, есть детский приём.
Центр работает более 5 лет (открылся в 2017 году)/ Все оборудование у нас новое и самое современное. Наши врачи имеют множество сертификатов и многолетний опыт (более 10 лет).
Используем только качественные специализированные материалы проверенные долгосрочными стабильными результатами. В процессе лечения стремимся сохранять зубы или заменять их на искусственные максимально незаметно.
На консультации врач проведёт осмотр, расскажет какие процедуры нужно провести в первую очередь и рассчитает стоимость лечения. Записаться можно любым удобным способом.
В сфере стоматологии очень важны положительная репутация и хорошие отзывы. Поэтому мы работаем так, чтобы наши пациенты были довольны и рекомендовали нас свои близким и друзьям. Мы собираем мнения наших пациентов и стремимся стать лучше.
Эльчин Аббасов
Руководитель клиники "Сайдент"
Отзывы наших пациентов
Хочу выразить свою благодарность стоматологической клинике Saydent за внимательное отношение к пациентам, доброжелательный персонал, а главное профессионализм врачей - Удаление зубов мне делал потрясающий врач и мастер своего дела, Эльчин Аббасов, он не только превосходно делал свою работу, но и доступно объяснял весь процесс, что успокаивало меня - Чистку зубов и осмотр мне делала замечательная девушка и отличный врач Колодина Валентина Евгеньевна - огромное спасибо Я - человек, боящийся стоматологических кабинетов, но в этой клинике я не зря доверилась профессионализму лечащих врачей, которые перевернули мое представление о стоматологии в целом!Впредь обязательно буду приходить только сюда!
Хочу выразить огромную благодарность своим супер врачам и всему коллективу центра Saydent. Наконец-то, я встретила профессионалов в своём деле. А главное, они выполняют свою работу от всей души, а не быстрей бы избавиться от пациента, закончить рабочий день и домой. Валентина Евгеньевна - самый шикарный зубной врач, которых я встречала.Она крутая: пролечила каналы, вылечила кариесы, сделала отбеливание! Аббасов Э.В. исполнил мою заветную мечту - виниры!Спасибо огромное! Буду всем советовать вас, лучшие, лучшие и ещё раз лучшие!
Хотела написать отзыв о клинке Saydent на Кушелевской дороге, 3. Лечимся там всей семьей. Там приятно, чисто и аккуратно. Огромное спасибо Синицыной Анастасие Олеговне за доброту, терпеливость и чуткость, вылечили зубы дочери без слез. В кабинете был смарт-телевизор, дочка смотрел мультики во время лечения :) Сама я лечилась у врача Эльчина Аббасова, он мне ставил имплантат. Коронку установили за один визит, ее напечатали на крутом устройстве, он похож на большой принтер, который печатает зубы :) Очень интересно было смотреть, как эта штука работает :) Установка импланта прошла хорошо, все оказалось не так страшно, как казалось. Потом еще пришла на чистку зубов. Клинике и врачам успехов и процветания!