Центр стоматологии Сайдент

Хотела написать отзыв о клинке Saydent на Кушелевской дороге, 3. Лечимся там всей семьей. Там приятно, чисто и аккуратно. Огромное спасибо Синицыной Анастасие Олеговне за доброту, терпеливость и чуткость, вылечили зубы дочери без слез. В кабинете был смарт-телевизор, дочка смотрел мультики во время лечения :)

Сама я лечилась у врача Эльчина Аббасова, он мне ставил имплантат. Коронку установили за один визит, ее напечатали на крутом устройстве, он похож на большой принтер, который печатает зубы :) Очень интересно было смотреть, как эта штука работает :) Установка импланта прошла хорошо, все оказалось не так страшно, как казалось. Потом еще пришла на чистку зубов.

Клинике и врачам успехов и процветания!



Милана Юнисова